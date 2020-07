Urlaub – die Zeit, um Neues zu beginnen

Bergischer Autor ermutigt Schreibbegeisterte zum Self-Publishing

brilon-totallokal: Wiehl. Ob es die Lebensgeschichte, Familienchronik, Roman o.ä. ist, eine mit Herzblut geschriebene Geschichte ist es wert, in einer ordentlichen Buchform festgehalten zu werden. Mit den Möglichkeiten des modernen Self Publishing nun leicht realisierbar. Quasi per Home Office.

Eine Veröffentlichung auf den Buchlisten war in der Vergangenheit nur durch eine Verlagsbindung möglich. Heute, mit einem nur geringen Kosteneinsatz, kann durch Self Publishing ein Buch oder eBook auf die Verkaufsliste selbst großer Online-Anbieter gebracht werden. Auch bestellbar bei dem Lieblings-Buchhändler um die Ecke.

Bei aller Vereinfachung ist jedoch zu empfehlen, die Anforderungen der Book on Demand Anbieter zu prüfen: Beschaffenheit des Manuskriptes, Farbausführung, Gestaltungsmöglichkeit, Formatierung der Übergabedatei, Kosten bei Hilfestellungen. Im Grunde keine Hindernisse, nur sollte man, um Überraschungen zu vermeiden, diese Fakts kennen.

Jahrelanges Arbeiten im Self Publishing haben Blum nun dazu veranlasst, einen Leitfaden zu verfassen, in der er eine kleine Hilfestellung denen geben möchte, die noch nicht so ganz fest im Sattel des Self Publishing sitzen. Auf seiner Homepage www.blum-bergischart.de stellt er die Fibel zur Verfügung.

Blum schreibt regionale Kriminalromane mit Schauplätzen im Bergischen und auf der Insel Langeoog. Im April ist sein neuster Krimi Langeoog Haie als Buch und eBook erschienen. Doch auch gestalterisch ist Blum aktiv. Seine Bild Collagen zeigen Szenen aus dem Bergischen sowie abgestimmte Motiv-Themen. Dabei arbeitet Blum mit einer modernen Form der Gestaltungstechnik, wobei Werkzeuge der Fotografie, Malerei und Drucktechnik eingesetzt werden.

Quelle: Eduard Blum

