Urlaubsgefühle für die heimische Grünoase

Dank Naturpools mit besonderer Filtertechnik bedenkenlosen Badespaß im eigenen Garten genießen

brilon-totallokal: Mallorca, Kreta oder die türkische Riviera – die Liste der bekannten und beliebten Urlaubsziele lässt sich um eine Vielzahl weiterer, traumhafter Orte ergänzen. Oft kommen die dringend benötigten, erholsamen Stunden bei einer solchen Reise allerdings viel zu kurz. Wie schön wäre es, wenn man sich das Urlaubsgefühl einfach nach Hause holen könnte, gerade jetzt, wo die aktuelle Situation passende Alternativen zur gewohnten Fernreise erfordert?

„Staycation“ – also der Urlaub im eigenen Zuhause – liegt voll im Trend, denn für schöne Momente braucht es keine weite Anreise. Stattdessen lädt der eigene Garten zu ausgiebigen Verweilen mit der Familie oder den Freunden ein – Entspannung garantiert! Wer dabei nicht auf den Genuss eines kühlen Drinks am Pool verzichten möchte, dem bieten die Naturpools von TeichMeister auch außerhalb der Ferienzeiten das perfekte Urlaubsgefühl. Als Spezialisten für den Badespaß in der heimischen Grünoase sorgen die Garten- und Landschaftsbaubetriebe des Teichmeister-Partnerverbundes für ein Rundum-sorglos-Paket: Die Unterstützung der Profis reicht von der Planung über die Realisierung bis hin zu den Bereichen Wartung und Pflege.

Das Beste: Dank der besonderen Filtertechnik reinigt sich das Wasser im eigenen Badereich auf ganz natürliche Art und Weise – komplett ohne Chemie. Selbst auf den Anbau bestimmter, normalerweise zur Reinigung notwendiger Pflanzen kann verzichtet werden. Da die hochwertige Filtertechnik und -zone kaum Raum beanspruchen, bleibt genug Platz zum Plantschen und Schwimmen. Klein und Groß können hier zu jeder Zeit bedenkenlos abtauchen und das kühle Nass genießen.

Die klare und chlorfreie Wasserqualität begeistert dabei neben „Augen-auf-Tauchern“ vor allem Kleinkinder und Allergiker. Auch optisch zeichnet sich der Naturpool als Highlight aus, denn er fügt sich harmonisch in das Gesamtbild eines jeden Gartens ein. Weitere Informationen zum „[email protected]“ gibt es auf www.teichmeister.de und www.facebook.com/teichmeister.de. Mehr auch unter www.gardenplaza.de.

