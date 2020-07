Afrikanische Träume

Dank neuer Badezimmermöbel tauchen wir in andere Welten ein

brilon-totallokal: Die Weiten von Afrika – kraftvolle Farben, eindrucksvolles Licht und ein einzigartiger Zauber, der von dieser Landschaft ausgeht. Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer ist fast nirgends so intensiv wie auf diesem Kontinent. Wie schön ist es da, ein Stückchen dieser Atmosphäre in unsere eigenen vier Wände holen zu können. Mögen Wohn- und Schlafzimmer bereits mit passenden Möbeln und Einrichtungselementen ausgestattet sein, erstrahlt nun auch das Badezimmer im afrikanischen Flair.

Sind wir auf der Suche nach innovativen Bad-Designs, werden wir beim Unternehmen CHRIS BERGEN fündig. Hier begeistern vor allem die vielfältigen Gestaltungsideen, wie auch bei der neuen Kollektion „African Dream“. Das Besondere: Die Möbel haben einen naturnahen Charakter. Wer einen Blick in den sonnengeformten Spiegel wirft, wird von einem angenehmen Licht begrüßt, das rundherum aufleuchtet. Für einen exklusiven Look sorgt der Waschtischunterschrank im Leoparden-Motiv. Die Raubkatzen beeindrucken sowohl mit ihrer Stärke als auch mit ihrer Eleganz, welche nun in das eigene Badezimmer integriert werden kann.

So bleibt uns eigentlich nur noch eins: uns im angenehmen Schaumbad liegend mit ein wenig Fantasie einfach in die wundervolle Natur samt des Kilimandscharos hineinzuträumen. So kreieren sich ganze Badlandschaften, die im Design aufeinander abgestimmt sind und sich nicht nur zu einem Ort zum Pflegen gestalten, sondern zum Leben.

Wer das Erscheinungsbild noch abrunden möchte, greift auf passende Accessoires wie bemalte Masken aus Holz, geschnitzte Tierfiguren und gewebte Kelims, die bspw. als Teppich genutzt werden können, zurück. Afrika ist bunt und warm – dieses Feeling holen wir uns mit der Natürlichkeit der Kollektion in unser Badezimmer. Den hochwertigen Waschtischunterschrank gibt es derzeit in 150 cm und 60 cm Länge, wobei CHRIS BERGEN aufgrund der eigenen Fertigung in Deutschland ebenfalls Wunschmaße realisieren kann, bspw. Längen von 90 cm oder 180 cm. Wer sich nun sein eigenes kleines Urlaubsparadies erschaffen möchte, informiert sich auf www.chrisbergen.de. Mehr findet man zudem unter www.homeplaza.de.

