Parookaville: Sabrina und Marvin trauen sich

Fünfte Warsteiner Festival-Hochzeit / Livestream in die Wohnzimmer von Millionen Musikfans / Über 200 Bewerbungen in nur fünf Tagen

brilon-totallokal: „Dreams can not be cancelled“: Parookaville geht in diesem Jahr mit einem Live-Streaming-Event an den Start, das am Wochenende vom 17. und 18. Juli 2020 stattfindet und die Festival-Vibes live zu den Party-Crews nach Hause bringt. Jetzt erst recht – trotz außergewöhnlicher Umstände wird auch in diesem Jahr wieder auf die Liebe angestoßen:

Sabrina und Marvin sagen „Ja!“ in der Warsteiner Parooka Church. Bezeugt wird die standesamtliche Trauung von niemand geringerem als dem bekannten DJ und Produzent Topic, der mit seinem Hit „Breaking Me“ Charterfolge in zahlreichen Ländern feiert. Die Trauung wird am 18. Juli 2020 ab 18 Uhr zwischen den DJ-Sets auf www.parookaville.com/de gestreamt.

Kreativität und Mut in jeder Situation: Dieser Haltung bleibt Parookaville auch 2020 treu. Und Warsteiner, Partner der ersten Stunde, schließt sich an. Denn auch in diesem Jahr wird in Parookaville eine Festival-Hochzeit gefeiert – und zwar die fünfte in Folge. „Unsere Festival-Hochzeiten – ob echte standesamtliche Trauungen oder Versprechen für die Dauer des Festivals – sind fester Bestandteil eines außergewöhnlichen Erlebnis-Konzepts. In unserer Warsteiner Parooka Church gibt es auch echte Verlobungen. 2019 hat Marvin seiner Freundin Sabrina dort einen Antrag gemacht – und in diesem Jahr werden die beiden in Parookaville heiraten“, freut sich Nadja Gärtner von Warsteiner.

„Über 200 Bewerbungen in nur fünf Tagen zeigen uns, dass wir mit den Hochzeiten die Bürger von Parookaville begeistern“, sagt Gärtner. Sabrina und Marvin finden die Idee einer Hochzeit auf dem Festival von Anfang an großartig. Direkt nach Bekanntwerden, dass auch in diesem Jahr wieder Hochzeitspaare gesucht werden, senden die beiden ihre Bewerbung ab. „Wir freuen uns sehr, dass wir einander ein Jahr später am selben Ort das Ja-Wort geben können“, sagt Marvin. Das Paar kommt aus der Nähe von Aachen und ist seit 2015 jedes Jahr auf dem Festival dabei. „Jetzt geht unser Traum wirklich in Erfüllung“, freut sich Sabrina. Die Hochzeit wird am 18. Juli 2020 ab 18 Uhr zwischen den DJ-Sets auf www.parookaville.com/de übertragen.