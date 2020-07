POL-HSK: Rollerfahrer gesucht

Nach einem Unfall am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr sucht die Polizei nach einem Rollerfahrer.

brilon-totallokal: Eine Autofahrerin befuhr die Franziskusstraße in Richtung Steinweg. Als die Frau nach links in den Steinweg einbiegen wollte, prallte ein Rollerfahrer von links gegen ihr Auto. Der Rollerfahrer stürzte, stand aber kurze Zeit später wieder auf. Da auf den ersten Blick kein Schaden an den Fahrzeugen zu erkennen war und der Rollerfahrer angab, unverletzt zu sein, setzten die Beteiligten ihre Fahrt fort.

Bei genauerer Nachschau entdeckte die Autofahrerin im Nachhinein einen Schaden an ihrem Fahrzeug. Die Polizei sucht jetzt nach dem Rollerfahrer. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

