POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Angetrunken in die Leitplanke gefahren

brilon-totallokal: Am Sonntag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Briloner die L 870 aus Brilon in Richtung Hoppecke. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Schutzplanke. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Dem Briloner wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon