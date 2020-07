Neuer Trend beim Wohnkomfort – Mit digitalen Lösungen in die neue Dimension des Wohnens

brilon-totallokal: Die Ansprüche an Fenster sind in den letzten Jahren stetig gestiegen: Sie sollen Heizkosten sparen, das Klima schützen, individualisierbar sein und perfekt zum Gebäude passen – und am besten noch smart nach den eigenen Bedürfnissen gesteuert werden.

WERU-Fenster und -Sichtschutzsysteme sind ab sofort mit „Smart Home Ready by Somfy“ für die intelligenten Funksteuerungssysteme des Automatisierungs-Spezialisten ausgestattet. So entsteht das mitdenkende, komfortable Zuhause der Zukunft, in dem sich zum Beispiel Fenster via App melden, wenn sie nicht geschlossen sind, und sich Rollläden in der Mittagshitze automatisiert absenken und am Abend wieder von ganz alleine hochfahren. Haus- und Wohnungsbesitzer investieren also nicht nur in hochwertige, energieeffiziente Fenster, sondern legen zugleich den Grundstein für ein komfortables Smart-Home-System. Dabei ist es ganz gleich, ob die Steuerungs- und Automatisierungslösungen direkt zum Einsatz kommen oder erst später.

Die mit smarten Funk-Rollladenmotoren oder Fensterdetektoren ausgestatteten WERU-Fenster und -Rollläden können über die intelligente Haussteuerung TaHoma von Somfy und via App intuitiv von überall bedient werden. Das System ist eine sichere Investition in die Zukunft, weil es je nach persönlichem Bedarf individuell und etappenweise erweitert werden kann – so zum Beispiel um Wetter- und Sicherheitspakete inklusive Kameras, Rauch- und Bewegungsmelder.

Auch das Thema Sicherheit wird hier großgeschrieben

Das Funkprotokoll von Somfy basiert auf einer hochsicheren und reichweitenstarken Funkfrequenz, die den Nutzern zugleich vollen Komfort ermöglicht. Ganz gleich, ob ein Einfamilienhaus neu errichtet oder ein Mehrfamiliengebäude saniert wird, mit WERU-Fenstern bereiten sich Eigentümer perfekt auf die vernetzte Zukunft ihrer Wohnobjekte vor. Für eine umfassende Beratung und Planung bis hin zum Einbau der Fenster sorgen die WERU-Fachbetriebe zusammen mit den Spezialisten von Somfy, die zusätzlich bei der Einrichtung der smarten vier Wände unterstützen. So wird das Zuhause der Zukunft zu einer ganz einfachen Sache.

