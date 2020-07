Corona-Virus: 6 Neuerkrankte, 1 Genesener, 2 stationär

Aktuellen Erkranktenzahlen im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Im Hochsauerlandkreis gibt es am Mittwoch, 15. Juli, 9 Uhr, sechs kreisweite Neuerkrankungen und eine genesene Person im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind damit 55 Erkrankte, 605 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Stationär werden zwei, davon eine Person intensiv behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 677.

Die Neuerkrankungen stehen in keinem Bezug zu den Fällen in den Familienverbünden.

