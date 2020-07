Jetzt Schweißfachmann werden und in den eigenen vier Wänden lernen

Qualifizierung zum Schweißfachmann Teil 0 und 1 im Selbststudium – Prüfung im bbz Arnsberg

brilon-totallokal: Überall dort, wo Metall verarbeitet wird, kommen moderne Schweißtechniken zum Einsatz. Das richtige Know-how vermittelt die Qualifizierung zum Schweißfachmann im bbz Arnsberg. Die Teile 0 und 1 werden jetzt im Selbststudium angeboten.

Zu Hause lernen – und zwar dann, wenn es zeitlich passt: Genau das ist nunmehr möglich. 40 Stunden empfohlene Lernzeit und ein Ordner mit den Lehrgangsunterlagen vom bbz Arnsberg: das umfasst Teil 0 des Schweißfachmanns. Der erste Part der Fortbildung besteht aus reiner Grundlagentheorie und kann daher individuell durchgeführt werden. Die Prüfung findet am 4. September im bbz Arnsberg statt.

Für Teil 1 des Schweißfachmanns bietet das bbz eine E-Learning-Plattform an. In Kooperation mit der SLV Duisburg wird ein interaktives Lernprogramm eingesetzt, das kostenlose Übungsaufgaben und Prüfungssituationen beinhaltet. Dabei bekommen alle Teilnehmer das Lernprogramm als Link mit einem Download und entscheiden selbst über das Arbeitspensum. Der Kurs ist auf 40 Stunden ausgelegt, Prüfung ist am 9. Oktober ebenfalls im bbz.

Der Einstieg in beide Lehrgänge ist flexibel.

Die Qualifizierung zum Schweißfachmann gliedert sich in vier Fortbildungs-Teile, angefangen bei allgemein technischen Grundlagen bis hin zum Hauptlehrgang. Alle Weiterbildungen bauen aufeinander auf und müssen nach und nach abgelegt werden. Entsprechend der persönlichen Qualifikation ist der Einstieg in allen vier Teilen möglich.

Da die Teile II und III mit vielen praktischen Übungen verbunden sind, werden sie weiterhin als Präsenzkurse angeboten:

• Schweißfachmann Teil 2 (02.11.2020 – 10.11.2020 montags – freitags

• Schweißfachmann Teil 3 (11.11.2020 – 17.12.2020) montags – freitags

Info und Anmeldung: bbz Arnsberg, Monika Huß-Klaas, Altes Feld 20, 59821 Arnsberg, Telefon 02931/ 877-310, Fax: 02931/ 877-2462, E-Mail: [email protected], www.bbz-arnsberg.de.

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon