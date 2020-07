Briloner Liberale gehen geschlossen in den Kommunalwahlkampf

Alexander Prange, Torsten Klaholz und August Vollmert sind die Spitzenkandidaten der FDP für die Kommunalwahl 2020

brilon-totallokal: Die Briloner FDP hat auf ihrem außerordentlichen Ortsparteitag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September 2020 aufgestellt. Dabei tritt die FDP wieder in allen 19 Wahlbezirken an, um die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre im Briloner Rat fortzusetzen. Alle Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlkreise sowie ebenfalls die Reserveliste wurden einstimmig gewählt. Alexander Prange und Torsten Klaholz treten auf Platz 1 und 2 der Reserveliste an, auf Platz 3 folgt August Vollmert. Damit ziehen beide Ratsherren, der 46jährige Hochschullehrer und Vorsitzende des FDP Ortsverbands Alexander Prange, der Diplom-Wirtschaftsingenieur und Unternehmer Torsten Klaholz (39) zusammen mit dem ehemaligen Ratsherrn August Vollmert (70) als Spitzentrio in den Wahlkampf.

Die Reserveliste: Prof. Dr. Dr. Alexander Prange auf Platz 1, es folgen (in Reihenfolge der Liste) Torsten Klaholz (Drübel), August Vollmert (Niederes Quartal), Daniel Schönfelder (Thülen), Ulrich Rustemeier (Hoppecke), Josef Mühlenbein (Schulzentrum/Müggenborn), Anna Gerhard (Kreuziger Quartal/Möhnestraße), Sebastian Plenkers (Helle), Andrea Willeke (Messinghausen/Bontkirchen), Thomas Sürig (Alme I), Klaus Willeke (Madfeld) und Dr. Albrecht Schweizer (Itzelstein/Hollemann).

Die Liberalen, wollen damit die Grundlagen für ein erneutes gutes Ergebnis legen.

Nach der einstimmigen Entscheidung gegen einen eigenen Bürgermeisterkandidaten waren die Inhalte des Wahlprogramms Schwerpunkt der Diskussion. Zentrale Themen für die Briloner FDP sind dabei eine solide und transparente Haushaltspolitik, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, die Förderung des Gesundheitsstandorts und Tourismusraums Brilon, der Erhalt einer standortnahen vielfältigen Schullandschaft sowie eine lebendige Dorfkultur. „Die FDP bleibt im Rat auch in Zukunft bitter notwendig. Sie steht für eine sach- und bürgerorientierte Politik, die Transparenz der Entscheidungsprozesse und die Begrenzung politischer Macht“, ließ Prange erste Wahlkampftöne anklingen.

Quelle: Alexander Prange – FDP Brilon

