Einladung zur frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Brilon-Wald

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für Flächennutzungsplan und Bebauungsplan in Verbindung mit dem “Hotel Waldbahnhof“

brilon-totallokal: Zur Aufstellung der/des

Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich des Ortsteils Brilon-Wald, “Hotel Waldbahnhof“

und des

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Brilon-Wald Nr. 3 Sondergebiet “Hotel Waldbahnhof“

findet am

Donnerstag, dem 23. Juli 2020, um 18:30 Uhr

in der Schützenhalle Brilon-Wald,

Am Ginsterkopf 12 in 59929 Brilon

die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt.

Ziel der Planverfahren ist es, auf dem Bahnhofsgelände in Brilon-Wald ein Themenhotel mit Bahnhofscharakter zu errichten. Neben einem Hotelneubau werden das ehemalige Bahnhofsgebäude und der historische Güterschuppen in den Hotel- und Gastronomiebetrieb integriert.

Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden die Planentwürfe im Rahmen dieser Veranstaltung durch die Verwaltung vorgestellt und erläutert.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Zu den Planungsabsichten kann Stellung genommen werden. Über diese Veranstaltung hinaus können Stellungnahmen auch schriftlich, mündlich zur Niederschrift (nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung) oder per E-Mail erfolgen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Fassung einzuhalten sind.

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen ist neben den allgemein bekannten Regeln zur Hygiene insbesondere Folgendes zu beachten:

Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist auch in Warteschlagen beim Betreten und Verlassen der Halle einzuhalten.

In der Schützenhalle besteht außerhalb des Sitzplatzes bei Bewegungen im Raum die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Zur einfachen Rückverfolgbarkeit haben sich alle Teilnehmer an der Veranstaltung mit deren Einverständnis mit Namen, Adresse und Telefonnummer in die in der Schützenhalle ausliegenden Anwesenheitslisten einzutragen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon