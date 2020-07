Sachstandsinformationen zum Elleringhauser Tunnel

Zur Erneuerung des Elleringhauser Tunnels zwischen Brilon und Olsberg durch die DB Netz AG informiert die Stadt Brilon

am

Donnerstag, dem 23. Juli 2020, um 19:30 Uhr

in der Schützenhalle Brilon-Wald,

Am Ginsterkopf 12 in 59929 Brilon

über den Sachstand der Baumaßnahme.

brilon-totallokal: Bedingt durch die geplanten Bautätigkeiten kann es im Bereich des Bahnhofs Brilon-Wald zu Beeinträchtigungen durch die Baustellenandienung und zu Einschränkungen des Fahrplans kommen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Fassung einzuhalten sind.

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen ist neben den allgemein bekannten Regeln zur Hygiene insbesondere Folgendes zu beachten:

Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist auch in Warteschlagen beim Betreten und Verlassen der Halle einzuhalten.

In der Schützenhalle besteht außerhalb des Sitzplatzes bei Bewegungen im Raum die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Zur einfachen Rückverfolgbarkeit haben sich alle Teilnehmer an der Veranstaltung mit deren Einverständnis mit Namen, Adresse und Telefonnummer in die in der Schützenhalle ausliegenden Anwesenheitslisten einzutragen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon