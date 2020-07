Bewaffneter Mann bedroht Olsberger Rettungskräfte

Am Sonntag Morgen wurden die Olsberger Bürger von mehreren Streifenwagen und einem Helikopter der Polizei aufgeschreckt.

brilon-totallokal: Die Polizei fahndete nach einen scheinbar betrunkenen Mann der am Morgen gegen 6:50 Uhr hinzugeeilten Rettungskräfte mit einer Waffe bedrohte. Die Rettungskräfte zogen sich zurück, ihnen ist nichts passiert. Die Polizei hat die Hintergründe hierzu am frühen Nachmittag veröffentlicht.

Auszug aus der Pressemeldung der Polizei

Am Sonntag gegen 6.50 Uhr wurden Rettungskräfte zu einer augenscheinlich betrunkenen Person in die Hüttenstraße gerufen. Der Mann lag in einer Böschung und war nicht bei Bewusstsein, so die Polizei.

Olsberg: So wird der flüchtige Mann beschrieben

Als die Rettungskräfte nach dem Ausweis der Person suchten, zog dieser eine Schusswaffe und bedrohte die Rettungswagenbesatzung. Die Sanitäter zogen sich zurück und der Mann floh in Richtung Gierskopp.

Die unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief trotz des Einsatz eines Polizeihelikopters negativ. Den offiziellen Polizeibericht mit der Beschreibung des Verdächtigen finden Sie hier.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit unter 02961 – 90 200

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon