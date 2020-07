POL-HSK: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Beim eintauchen in den fließenden Verkehr Fahrradfahrer übersehen

brilon-totallokal: Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es in Olsberg auf der Straße Markt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Olsberg leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer befand sich mit seinem Fahrrad unterwegs auf der Straße Markt in Richtung Carlsauestraße. Aus einer Hauseinfahrt beabsichtigte zur gleichen Zeit ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in den fließenden Verkehr einzufahren. Er übersah dabei den Fahrradfahrer und prallte mit diesem zusammen. Der Radfahrer verletzte sich bei dem folgenden Sturz leicht. Er wurde zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon