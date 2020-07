POL-HSK: Mann mit Schusswaffe bedroht Rettungskräfte

Polizei sucht bewaffneten Mann in Olsberg

brilon-totallokal: Am Sonntag gegen 6:50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer augenscheinlich betrunkenen Person in die Hüttenstraße gerufen. Der Mann lag in einer Böschung und war nicht bei Bewusstsein.

Als die Rettungskräfte nach dem Ausweis der Person suchten, zog diese eine Schusswaffe und bedrohte die Rettungswagenbesatzung. Die Sanitäter zogen sich zurück und der Mann floh in Richtung Gierskopp. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahr alt

circa 1,65 Meter groß

helle Jeans

schwarzen Kapuzenpulli

schmale Figur

schwarze Haare

leichter Kinnbart und Schnauzer

blass

Spricht deutsch

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

