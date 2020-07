Jahreshauptversammlung des TC Brilon nachgeholt

Endlich konnte die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Brilon nachgeholt werden.

brilon-totallokal: Obwohl nun schon die Sommersaison 2020 für einige Mannschaften beendet ist, blickten wir auf das Jahr 2019 zurück.

9 Senioren- und 6 Jugendmannschaften gingen vergangenes Jahr für den TC an den Start. Hervorzuheben sind die Herren 40, sie stiegen in die Südwestfalenliga auf. Auch unsere Jugendarbeit zahlt sich mehr und mehr aus, drei von sechs Teams belegten in ihren Ligen den ersten Platz, besonders stark präsentierten sich unsere Mädchen U12, sie feierten 5 Siege und gaben nicht einen einzigen Satz ab. Eine sehr starke Saison!

Im Winter lief es ebenfalls für unsere Mannschaften sehr gut. Wenn auch coronabedingt die letzten Meisterschaftsspiele nicht stattfinden konnten, schafften es trotzdem die beiden Herren 50 Teams aufzusteigen! In diesem Sommer gehen für den TC 4 Senioren- und 4 Juniorenmannschaften ins Rennen, 3 Seniorenmannschaften zogen wegen Corona zurück und verzichten auf die Teamwettbewerbe.

Der TC Brilon hat einen neuen Sportwart. Olaf Spiekermann löst Stefan Deimel ab und wird von nun an die Geschicke im sportlichen Bereich leiten. Ebenfalls ausgeschieden sind Johannes Kahmen als Beisitzer und Elmar Weber als Platzwart. Einige Turniere stehen noch an, Stand heute werden alle wie geplant durchgeführt, jedoch immer mit einer gewissen Unsicherheit. Ab der kommenden Woche finden die Stadtmeisterschaften in Madfeld statt. Hier gilt es den ein oder anderen Titel zu verteidigen.

Am 09. August findet der Freeway Cup der Jugend statt. Hierzu sind alle Kinder und Jugendlichen des TC Brilon und der umliegenden Vereine herzlich eingeladen. Zum Saisonausklang lädt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten am 18. und 19. September zu den alljährlichen Volksbank Open ein. Wie im letzten Jahr ist es ein Doppelturnier, gespielt wird Damen, Herren und Mixed.

Bild: Der neue Vorstand (von li. nach re.): 1. Vorsitzender Dietmar Aniol, Jugendwartin Karin Dünschede, Geschäftsführerin Ute Stücher, Sportwart Olaf Spiekermann, 2. Vorsitzender Herbert Fritz, Kassenwart Jan Stekelenburg, Beisitzer für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Stefan Elias, Beisitzerin Conni Warnecke

