Lufthansa fliegt wieder täglich vom Paderborn-Lippstadt Airport nach München

Anbindung zum Drehkreuz München

brilon-totallokal: Die Lufthansa bindet seit dem 15. Juli den Paderborn-Lippstadt Airport wieder täglich an das Flughafendrehkreuz München an. Von dort sind für die Reisenden dann Ziele in aller Welt nonstop zu erreichen. Im Zuge der Wiederaufnahme des regulären Reiseverkehrs seit Anfang Juli wurde die Strecke zunächst drei Mal wöchentlich geflogen.

Abflugzeiten ab dem Paderborn-Lippstadt Airport in Richtung bayerische Landeshauptstadt sind montags, dienstags und samstags um 09.25 Uhr. An den restlichen Werktagen sowie am Sonntag startet der Flug ab PAD um 20.30 Uhr. Die Rückflüge zum Heimathafen ab München erfolgen um 07.50 Uhr (montags, dienstags und samstags) beziehungsweise um 18.55 Uhr an den anderen Wochentagen.

„Die Wiederaufnahme des Reise-Flugverkehrs hat am Paderborn-Lippstadt Airport sehr gut funktioniert. Jetzt ist es wichtig, dass das Vertrauen in die Sicherheit von Flugreisen weiter wächst und die bestehenden Angebote genutzt werden. Darüber hinaus hoffen wir, dass die Entwicklungen es zulassen, sukzessive mehr Flüge und weitere Destinationen anzubieten“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Paderborn-Lippstadt Airport Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht. 2019 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 693.500 Passagieren sowie mehr als 37.000 Starts und Landungen.

Quelle: Stefan Hensel – Paderborn-Lippstadt Airport

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon