POL-HSK: Einbrüche im HSK (AR/MES/SCH/BES)

Wieder kam es zu mehreren Einbrüchen im gesamten HSK

brilon-totallokal: Arnsberg: Am Sonntag wurde zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Dorfstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Meschede: Zwischen April und Juli wurde in ein unbewohntes Haus auf einem Werksgelände eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände beschädigt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht klar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Schmallenberg: Im Hünegraben wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Vereinshütte eingebrochen. Hier wurde eine Kiste Bier entwendet. Die Eingangstür wurde beschädigt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Bestwig: In der Heringhauser Straße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Clubhaus eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

