POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

brilon-totallokal: Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nach einem Mann gesucht, der am 01. April 2020 Kosmetikprodukte und Rasierklingen aus einer Drogerie in Brilon entwendet hat. Weitere Infos sowie die Bilder des unbekannten Mannes finden Sie im Fahndungsportal:

Am 01.04.2020 gegen 13:45h entwendete der Tatverdächtige Rasierklingen und Kosmetikprodukte aus den Geschäftsräumen der Firma Rossmann in Brilon. Er steckte die Ware in seinen mitgeführten Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

