Seminar zur Trauerbegleitung des Exerzitienhaus St. Bonifatius Elkeringhausen

brilon-totallokal: Das Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius Elkeringhausen bietet von September 2020 bis Januar 2022 noch eine Fort- und Weiterbildung mit freien Plätzen an:

Wenn der Regenbogen weint…

Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien durch Zeiten von Abschied und Trauer

Kinder und Jugendliche im Trauerprozess zu begleiten erfordert eine besondere Sensibilität. Die Fähigkeit, sich in die kindliche Erlebenswelt und die von Jugendlichen einzufühlen und dieser vor allem phantasievoll und kreativ zur Seite zu stehen, soll in dieser Weiterbildung in besonderem Maße entdeckt, entwickelt und ausgebaut werden.

Die Weiterbildung entspricht den Standards des Bundesverbandes Trauerbegleitung Deutschland und erstreckt sich über folgende Kursabschnitte:

Kurseinheit: 07.09. – 11.09.2020 Kurseinheit: 08.02. – 12.02.2021 Kurseinheit: 30.04. – 02.05.2021 Kurseinheit: 18.06. – 20.06.2021 Kurseinheit: 23.08. – 27.08.2021 Kurseinheit: 29.10. – 31.10.2021 Kurseinheit: 21.01. – 23.01.2022 (Zertifikatsübergabe)

Eine ausführliche Seminarbeschreibung können Sie gern anfordern! Anmeldungen richten Sie bitte an:

Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius

Bonifatiusweg 1 – 5

59955 Winterberg-Elkeringhausen

Tel. 02981 9273 – 0

Email: [email protected]

