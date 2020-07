Lift me up!

Neuer Badewannenaufsatz ermöglicht freien Einstieg in die Duschwanne und ausreichend Bewegungsspielraum bei der Erfrischung

brilon-totallokal: Ob mieten oder kaufen, ob Wohnung oder Haus – auf der Liste der Ausstattungswünsche steht eine Sache meist ganz weit oben: die Badewanne. Kein Wunder, ist sie doch der Inbegriff für entspannte Stunden und die berühmte kleine Auszeit vom Alltag. Die Realität sieht allerdings oft anders aus. Sei es aus Zeitmangel, Bequemlichkeit oder praktischen Gründen: Häufig ziehen wir die flotte Dusche dem langen Schaumbad vor. Und steht uns als „Ort des Geschehens“ dafür nur die Wanne zur Verfügung, behelfen wir uns mit einem Duschvorhang – und nehmen wohl oder übel die Abstriche in Sachen Hygiene bzw. die Zugangs- und Bewegungseinschränkung in Kauf. Oder geht das auch anders? Auf jeden Fall – und zwar um einiges komfortabler. Denn Kinedo liefert mit Aqualift eine Lösung, mit der das bekannte Problem der eingeschränkten Raumnutzung der Vergangenheit angehört.

Das Besondere:

Aqualift ist ein um 180 Grad schwenkbarer Badewannenaufsatz, der sich zudem bis zu 28 cm automatisch hochhebt. Aufgrund der nach oben ausgerichteten Führungsschiene – dem praktischen „Lift-Effekt“ – können wir die verglaste Pendeltür problemlos über die Wannenarmatur bewegen und so vollständig an der Wand einklappen. Damit wird uns ein frei zugänglicher Einstieg in die Wanne ermöglicht und es bleibt ausreichend Raum für Bewegung. Doch in Sachen Komfort ist beim Aqualift noch nicht Schluss. Auch in puncto Ästhetik passt die clevere Lösung in nahezu jedes moderne Badezimmer: So bestehen die Profile aus weißlackiertem Aluminium, was der Pendeltür eine elegante, luftig-leichte Optik verleiht. Dazu passt der mittig an der Glaswand platzierte, verchromte Handgriff.

Dieser gewährt nicht nur ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Wanne, er kann auch als Handtuchhalter genutzt werden. Als weiteres Plus lässt sich der aus 6-mm-Klarglas konzipierte Aqualift-Wannenaufsatz noch um ein zusätzliches Seitenteil erweitern. Das garantiert erhöhten Spritzschutz während der Erfrischung und gewährt obendrein einen sicheren Ausstieg, da der Badezimmerboden nicht nass ist und die Rutschgefahr so minimiert wird. Nicht zuletzt ist die Kinedo Innovation schnell und einfach montiert, sodass wir ruck, zuck sämtliche Vorteile genießen können. Weitere Informationen zum komfortablen, verstellbaren Wannenaufsatz finden sich unter www.kinedo-bad.de sowie www.homeplaza.de.

Bild: Der Aqualift Wannenaufsatz lässt sich praktisch an der Wand einklappen – dank des „Lift-Effekts“ auch bequem über den Wannenarmaturen.

Foto: epr/Kinedo

Quelle: SFA Sanibroy

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon