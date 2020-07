Hier wächst, was schmeckt

Gewächshaus und Hochbeet erlauben eine vitaminreiche, gesunde Ernährung

brilon-totallokal: Wässrige Tomaten, holziger Spargel, mehlige Äpfel: Was im Supermarkt an Obst und Gemüse angeboten wird, hält oft nicht, was es verspricht. Selbst wenn die Optik stimmt und alles glänzt wie poliert, lässt der Geschmack manchmal sehr zu wünschen übrig. Außerdem haben viele Produkte einen weiten Weg hinter sich und müssen chemisch behandelt werden, um haltbar zu bleiben – das kann sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken.

Pestizidrückstände in Tomate, Traube und Co? Für alle, die sich und ihre Familie nachhaltig vor Schadstoffen schützen und trotzdem vitaminreich ernähren möchten, empfiehlt sich die Anschaffung eines Gewächshauses. Denn wer Obst und Gemüse „in Eigenregie“ anbaut, kann selbst entscheiden, welche Substanzen den Pflanzen zugeführt werden und welche dagegen entbehrlich sind. WAMA führt eine große Auswahl an hochwertigen Gewächshäusern „made in Germany“, die dem Grün optimale Wachstumsbedingungen bieten. Dabei wurde an alles gedacht: Teilbare Drehtüren und Dachfenster, deren Anzahl je nach Modell variiert, sorgen für die optimale Belüftung, während stabile Stegdreifachplatten aus Polycarbonat für eine zuverlässige Isolierung zuständig sind.

Die gut abgedichteten Stegplatten trotzen Wind und Wetter und auch die Rahmenkonstruktionen aus verwindungssteifem Aluminium garantieren festen Halt. Da geht nichts fliegen, alles bleibt sicher an seinem Platz! Apropos Platz: Bei WAMA findet jeder das Gewächshaus, das zu ihm passt. Ob Mini-, Midi- oder Profiserie, ob freistehend oder angelehnt – für jedes Ambiente gibt es das geeignete Modell. Alternativ hat das Familienunternehmen auch Hochbeete im Programm, die rückenschonendes Arbeiten ermöglichen und aufgrund des cleveren Schichtsystems üppige Ernteerträge hervorbringen. Denn in den mit Zweigen, Grassoden, Laub, Kompost und Gartenerde befüllten „Biotopen“, die wahlweise mit oder ohne Frühbeet-Aufsatz erhältlich sind, finden Zersetzungsprozesse statt, die reichlich Wärme erzeugen – dadurch wird das Wachstum der Pflanzen beschleunigt und die Anbausaison verlängert. Weitere Informationen zum gesamten Produktportfolio gibt es unter www.wamadirekt.de.

Bild: Von WAMA kommen hochwertige Gewächshäuser „made in Germany“, die dem Grün optimale Wachstumsbedingungen bieten.

Fotocredits: epr/WAMA

Quelle: WAMA Walter Mauden GmbH & Co.KG

