Zeitgeist in Massivholz

brilon-totallokal: Den Lichtern der Großstadt kann man sich nur schwer entziehen – zu verlockend sind die Möglichkeiten, die quirlige Metropolen bieten. Kein Wunder also, dass es viele Menschen vom Land in den urbanen Raum zieht, sei es für einen Wochenendtrip oder für immer. In der Stadt ist man am Puls der Zeit und ständig auf dem Sprung. Und sehnt sich trotzdem nach Geborgenheit. Das spiegelt sich auch in der Wohnraumgestaltung wider: Modern soll es sein, aber man möchte sich auch zu Hause fühlen.

Auch zum urbanen Lifestyle gehört eine Portion Behaglichkeit. Und was könnte heimeliger sein als Holz? Von Voglauer, dem Massivholz-Profi aus Abtenau im Salzburger Land, kommen meisterhafte Naturholzmöbel, die von der Alpenregion inspiriert sind und wunderbar in ein modernes Ambiente passen. Herzstück des charmanten Wohn- und Dielenprogramms V-Aura ist beispielsweise ein gemaserter Lärchenblock, der – clever in die Wohnwand eingefügt – für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.

Die kunstvoll gefrästen Kreuzlinien erinnern an die Verästelungen eines Baumes und werden durch raffiniert integrierte Streiflichter gekonnt in Szene gesetzt. Auch im Badezimmer macht Massivholz eine gute Figur: Für das Badkonzept V-Quell diente ein Brunnentrog als Vorlage, der alpines Wellnessgefühl verbreitet. So fühlt man sich gleich früh am Morgen erfrischt wie nach der Rast an einem klaren Bergbach. Edel und glamourös kommt die Möbellinie V-Cube daher: Wildeiche und Kupferbronze bilden eine gelungene Kombination und unterstreichen einmal mehr das besondere Gespür für Formen und Materialien, das Voglauer seit jeher auszeichnet.

Weil die dekorativen Metallornamente eine Reminiszenz an die jahrtausendealte Tradition des Kupfererzbergbaus im Land Salzburg sind, weht ein Hauch von Geschichte durch die eigenen vier Wände. Von der Verbindung von „warmem“ Holz und „kühlem“ Metall lebt auch die Möbelkollektion V-Organo: Wildeiche und Eisen setzen gezielt Akzente, sodass aus Naturholzmöbeln außergewöhnliche Kunstobjekte im Wohnraum werden. Weitere Informationen gibt es unter www.homeplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.voglauer.com.

