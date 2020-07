POL-HSK: Motorradfahrer stürzt

In Mardberg verletzte sich ein Motorradfahrer schwer

brilon-totallokal: Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Kassel erlitt bei einem Sturz auf der Landstraße 912 bei Helminghausen schwere Verletzungen. Der Kradfahrer fuhr am Mittwoch um 18.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Heringhausen. Als dem Motorrad in einer Kurve ein ordnungsgemäß fahrender Pkw entgegenkam, bremste der 31-Jährige sein Krad ab. Hierdurch geriet er ins Schlingern und stürzte. Bei dem Sturz streifte das Motorrad den Pkw. Der Mann aus Kassel wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

