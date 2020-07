Brüderduell an der Jakobuslinde

SV Brilon gegen SC Verl am 25.07. 2020

brilon-totallokal: Nach den ersten beiden Testspielen in der vergangenen Woche gegen die Regionalligisten SV Lippstadt 08 und ZFC Meuselwitz steht nun der nächste Kracher an der heimischen Jakobuslinde vor der Tür. Am Samstag, den 25.07.2020 kommt es zum Aufeinandertreffen der Brüder Stefan Fröhlich SV Brilon und Daniel Fröhlich U19 SC Verl.

Das Spiel zwischen dem Landesliga Fünften und dem Westfalenliga Drittplatzierten der vergangenen Saison wird um 16.00 Uhr auf dem Kunstrasen angepfiffen. Die Tageskasse öffnet um 15.00 Uhr. Es gelten weiterhin die strengen Hygieneregeln weshalb um eine rechtzeitige Anreise gebeten wird.

Schon um 12.00 Uhr wird die Partie zwischen dem SV Brilon 3 und dem SC Bredelar angepfiffen. Für Brisanz sollte schon alleine die Tatsache sorgen, das etliche Spieler in den Reihen der Bredelarer Mannschaft zuvor für den SV Brilon vor den Ball getreten haben.

Foto: Jan Stratmann

Quelle: SV Brilon

