Von Oberstdorf nach Meran für den guten Zweck

Warsteiner spendet 1.000 Euro für Alpenrun 2020

brilon-totallokal: Familienunternehmen unterstützt Benefizläufer aus der Region: Mit zwei Begleitern und einem Kameramann möchte Martin Hengesbach in nur drei Tagen die Alpen überqueren. Das socialXtremesport-Event ist die nächste Herausforderung für den 56-jährigen Eversberger. Der Erlös des Spendenlaufs wird einem 5-jährigen Mädchen zugutekommen, das an einer unheilbaren spinalen Muskelatrophie erkrankt ist. Die Warsteiner Brauerei beteiligt sich mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Normalerweise ist Martin Hengesbach (56) als Coach für Sport, Gesundheit und Ernährung tätig. Neben seinem Job engagiert er sich sozial und veranstaltet regelmäßig socialXtremesport-Events. Das nächste Event, der Alpenrun 2020, findet vom 28. bis zum 30. Juli statt. In diesen drei Tagen möchte er zusammen mit zwei weiteren Benefizläufern und einem Kameramann von Oberstdorf nach Meran laufen. Die Strecke, die das Team zu Fuß und nur mit Rucksack bewältigt, ist stolze 180 Kilometer lang und beinhaltet 9.000 Höhenmeter. Sie stellt die Sportler vor eine besondere Herausforderung. Initiiert wurde die Alpenüberquerung vom Roundtable Schwerin, der Charity-Events organisiert, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Die Warsteiner Brauerei spendet 1.000 Euro an das Läuferteam, um die kleine Ida zu unterstützen: Das 5-jährige Mädchen leidet an einer unheilbaren spinalen Muskelatrophie und mit Hilfe von Spenden sollen ihre Lebensumstände verbessert werden. Marcus Bunse aus dem Marketing der Warsteiner Brauerei, freut sich über das soziale Engagement der Sportler: „Als Familienunternehmen ist es für uns selbstverständlich, soziale Projekte, insbesondere in unserer Heimatregion, zu unterstützen. Ida wünschen wir von Herzen alles Gute und, dass beim Alpenrun viele Spenden für sie gesammelt werden können. Wir wünschen dem Team bei der Alpenüberquerung viel Erfolg.“

Für das soziale Extremsport-Event trainiert Martin Hengesbach aktuell mindestens zwei Stunden pro Tag und versucht, die Bedingungen bestmöglich zu simulieren. Lange Strecken und große Höhenunterschiede in so kurzer Zeit sind nur mit guter Vorbereitung und dem passenden Training möglich. Im Rahmen des letzten Events, einem Lauf über 660 Kilometer von Oslo nach Trondheim, konnten Hengesbach und seine Mitläufer 8.400 Euro sammeln. Der Erlös ging an die NCL-Stiftung in Hamburg, die im Bereich der Forschung gegen Kinderdemenz tätig ist.

Jetzt mitmachen: Unterstützer können unter https://www.socialxtremesport.com/ via PayPal für den Alpenrun 2020 spenden. Jeder Beitrag hilft dem kleinen Mädchen.