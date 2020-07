“Make Some Noise” Open Air mit One Tape in Wulmeringhausen am 8.August

Für One Tape ist es die Live Premiere ihres am 14.8.2020 bundesweit veröffentlichten Studioalbums „Goldfischglas“.

brilon-totallokal: Am 8. August findet erstmals das `make some noise` Open Air in Olsberg-Wulmeringhausen statt. Mit dabei ist die junge und aufstrebende Rockband One Tape aus Brilon. Unter Berücksichtigung der bestehenden Hygieneauflagen können Gruppen von bis zu 8 Personen zusammen an einem Tisch sitzen.

Die Karten für das Open Air Erlebnis unter der Vogelstange in Wulmeringhausen gibt es ausschließlich im Vorverkauf auf der Webseite des Veranstalters www.media-plitt.de.

Für One Tape ist es die Live Premiere ihres am 14.8.2020 bundesweit veröffentlichten Studioalbums „Goldfischglas“. Nach drei Singles und mehreren Livestream Konzerten freuen sich die Briloner Jungs endlich wieder einmal live vor Publikum zu spielen.

Einlass für das Konzert ist um 19:30 und aufgrund der derzeitigen Situation sind die Karten limitiert.

