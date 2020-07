Den Auftakt bildet am 4.8.2020 das Theaterstück „Die feine Ratte Arthur“

brilon-totallokal: Vom 4. bis zum 11. August 2020 veranstalten das Team von Brilon Kultour und der Stadtbibliothek Brilon die ersten KinderKulturTage im Kreishauspark Brilon. In den letzten Ferientagen sind Familien jeweils um 15.30 Uhr eingeladen, sich phantasievoll auf die Reise zu begeben.

Den Auftakt bildet am 4.8.2020 das Theaterstück „Die feine Ratte Arthur“. Die drei Ratten Rattino, Rattina und Rattinus lieben ihr rattiges Leben auf einer verlassenen Baustelle und sind aufgebracht, als sie ihren entfernten Verwandten Arthur aufnehmen müssen und sich dieser als so ganz anders erweist. Zwei Puppenspieler spielen eine Geschichte über verschiedene Kulturen, Fremdsein, Zusammenhalt und Freundschaft.

Der von Kindern heiß geliebte Rabe Socke der Kinderbuch-Autorinnen Neele Most und Annet Rudolph steht am 6. August 2020 im Mittelpunkt. Vorschulkinder und ihre Eltern sind zur Aktion „Lesen im Park“ eingeladen.

Rund um Märchen dreht sich alles am 7. August. Grundschulkinder und ihre Eltern können bei der fröhlichen Familienaktion Märchen lauschen und bei Mitmachaktionen und Ratespielen einen kurzweiligen Nachmittag verbringen.

Den Abschluss dieser besonderen Sommerreihe bildet am 11.8.2020 das „Kofferkonzert“ der Kinderliedermacher „Zaches & Zinnober“. Mit ihnen werden die gefürchteten langen Urlaubsfahrten zu Spielräumen ganz eigener Art. Kleine poetische Abenteuer und virtuose Musik mit lustigen Texten verzaubern und begeistern alle Mitreisenden von „4 bis 99“.

Alle Veranstaltungen können kostenlos mit einer Voranmeldung besucht werden. Die Veranstaltungen am 4.8. und 11.8. werden vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Familienministerium unterstützt und sind ab 4 Jahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02961/96990.

Anmeldungen für die Veranstaltungen „Lesen im Park“ und „Märchen im Park“ nimmt ab sofort die Stadtbibliothek Brilon telefonisch unter 02961/794460 oder mit einer Mail an [email protected] entgegen.

Die Abstands- und Hygieneregeln werden beachtet. Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden. Die (Groß-) Eltern werden gebeten, Sitzgelegenheiten mitzubringen. Alle Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Treffpunkt ist der Pavillon im Kreishauspark.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon