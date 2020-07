„Drollige Zeiten gehen in die Verlängerung“

Liebe Rösenbeckerinnen, liebe Rösenbecker, liebe Schützenbrüder

brilon-totallokal: Groß war die Freude, als nach unzähligen erfolglosen Versuchen in den letzten Jahren, der Hahn am Schützenfestmontag von der Stange fiel und wir somit das neue Königspaar der St. Laurentius Schützenbruderschaft geworden sind. Mit unserer Familie, Verwandten, Freunden und vielen Gästen haben wir einen unvergesslichen Schützenfestmontag gefeiert. Auch in der anschließenden Zeit konnten wir auf eure Hilfe und Unterstützung, sei es beim Bundesschützenfest in Medebach, beim Eggeabtrieb oder bei den „drolligen Zeiten“ im Karneval, zählen. Hierfür sagen wir Danke.

Beim Aufräumen am Dienstag nach Schützenfest wurde noch gewitzelt, dass wir ja aufgrund des Schaltjahres einen Tag länger Königspaar sein würden. Wer hätte damals gedacht, dass es nun sogar ein ganzes Jahr länger sein wird. Erfreulich ist daran, dass wir jetzt im nächsten Jahr mit Frank ́s Vater gemeinsam feiern dürfen. Er ist dann 60jähriger Jubelkönig.

Rösenbeck wäre nicht Rösenbeck, wenn wir uns von einer virusbedingten Absage unseres Schützenfestes und den damit verbundenen Auflagen unterkriegen ließen. Und so wünschen wir allen Rösenbeckern und allen Schützenbrüdern viel Spaß beim Alternativprogramm. Wir hoffen, dann im nächsten Jahr, noch viele schön Stunden mit euch gemeinsam feiern zu können. Den ambitionierten jungen und junggebliebenen Schützen, die unsere Nachfolge antreten wollten, sei gesagt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bleibt alle gesund. Wir freuen uns auf Euch in 2021!!!

Quelle: Sylvia und Frank Schlüter – Königspaar der St. Laurentius Schützenbruderschaft Rösenbeck

