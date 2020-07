Grußwort des Vorsitzenden zum Schützenfest 2020

Liebe Rösenbecker und liebe Gäste, liebe Schützenbrüder,

brilon-totallokal: irgendwie ist dieses Jahr alles anders – gerade deshalb steigt die Vorfreude und die Spannung auf unser Schützenfest besonders stark. Vorfreude, weil wir spüren, dass das, was wir bisher im Alltäglichen für ganz normal gehalten haben – so auch unser Schützenfest – auf einmal in Frage gestellt wird. Spannung, weil alle Schützenfest-interessierten seit geraumer Zeit fragen: Was wird gemacht, was kann gemacht werden, was kann jeder Einzelne, in der Gruppe oder im Familienverbund tun, damit wir auch in diesem Jahr das Schützenfestgefühl erhalten.

Ja, wir werden auch in diesem speziellen Jahr 2020 unsere Schützenfesttradition pflegen und das Beste aus den Corona bedingten Herausforderungen machen. Gerade jetzt rückt das Wesen unserer Schützenbruderschaft – der Schutz des Einzelnen und der Gemeinschaft – in den Mittelpunkt unseres Handelns. Daher müssen wir, bei aller Freude am Schützenfest, die notwendigen Corona Schutzmaßnahmen einhalten. Dies gebietet unser Respekt gegenüber den älteren oder erkrankten Mitbürgern. Aus dieser verantwortungsvollen Vorsicht heraus, musste auch unsere Alterskameradschaft ihr Sommerfest absagen. Wir wollen auch in 2020 der Hot Spot des Feierns sein, aber nicht zum Hot Spot der Corona Übertragung werden.

Die Festfolge sieht daher in diesem Jahr gänzlich anders aus. Wir bitten alle Rösenbecker wie gewohnt von Samstag bis Montag die Schützenfestfahne zu hissen! Mit Unterstützung unserer langjährigen Partner (Westheimer Brauerei, Koppenburg) bieten wir Samstagnachmittag das gute Westheimer Bier „fässerweise“ an. Die dazu passende Bratwurst kommt von der Metzgerei Gerbracht. Am Sonntagmorgen wird, nach der Schützenmesse, das Schnuckerbüdchen von Rölleke die großen und kleinen Naschkatzen erfreuen. Die Rösenbecker Kinder bis zum 6.ten Schuljahr bekommen – als Ersatz für den Kindertanz – von unserem Königspaar einen Gutschein für Leckereien bei Rölleke. Sonntagnachmittag wird der mobile „Bierzapfwagen“ die dezentralen Feierlichkeiten in den Gärten unseres Dorfes anfahren und mit köstlichem, kühlem Nass versorgen. Am Montagvormittag wird der Rösenbecker Musikverein um 11.30 Uhr ein Schützenfestpotpourri an der Vogelstange darbieten. Und wer am Montag auf die legendäre Rösenbecker Schützenfestbowle nicht verzichten will, kann diese am Montag zwischen 10 – 11.30 Uhr als „Bowle to Go“ beim ersten Vorsitzenden abholen.

Leider müssen wir die in diesem Jahr anstehenden Ehrungen verschieben. Unsere 60jährige Jubelkönigin Marita Vonnahme (geb. Schlüter) sowie Heinz Baumann (70jähriges Mitgliedsjubiläum) werden wir privat ehren. Allen Älteren oder Erkrankten, die das diesjährige Hochfest nicht begehen können, wünschen wir baldige Besserung und Genesung.

Ja, irgendwie ist dieses Jahr alles anders. Sowohl was die Festlichkeiten als auch die notwendigen Schutzmaßnahmen betrifft. Zusammen mit unserer Alterskameradschaft freuen wir uns auf ein ganz besonderes Schützenfest 2020!! Machen wir das Beste daraus!

Quelle: Dr. Rudolf Schmidt 1.Vorsitzender

