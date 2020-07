POL-HSK: Vermisste gesucht – Hinweise auf Aufenthalt in Marsberg

Die Polizei bittet in einem Vermisstenfall um die Mithilfe der Öffentlichkeit

brilon-totallokal: Die Kreispolizeibehörde Viersen sucht eine 55-jährige Frau aus Brüggen. Es gibt Hinweise, dass sich die Frau im Raum Marsberg aufhalten könnte.

Weitere Informationen zu dem Fall:

Seit dem 05. Juli 2020 wird eine 55-jährige Frau aus Brüggen vermisst. Die alleinstehende Frau verließ vermutlich an diesem Tag ihre Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise auf den Aufenthaltsort und sucht mit einem Foto nach der Vermissten. Hinweise geben Sie bitte an die Polizei Viersen Tel.: 02162/377-0 oder per E-Mail: [email protected]

Wer kann Angaben zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Informationen zur Person

Vermisst seit: 05. Juli 2020

Familienname: H.

Mögliche Hinwendungsorte: Gemeinde Brüggen

Geburtsname: Z.

Vorname: Zureya

Beschreibung der Person

Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: schwarz

Augenfarbe: braun

Figur: schlank

Größe: 170 cm

Äußere Erscheinung: gepflegt

Quelle: Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon