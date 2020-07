Smart Home einfach gemacht

Mit einer App lässt sich das intelligente Zuhause komfortabel steuern – inklusive moderner Türkommunikation

brilon-totallokal: Manchmal ist es im Leben nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Umso schöner ist es, wenn uns praktische Helferlein dabei unterstützen. Bewohner eines Smart Home können sich genau über solchen Support freuen – und die vielfältigen Möglichkeiten eines intelligenten Zuhauses in vollen Zügen genießen.

Der Grund dafür ist die komfortable Gebäudesteuerung domovea expert von Hager. So lässt sich das intelligente Zuhause einfach, umfassend und äußerst angenehm in nur einer Anwendung steuern. Bereits in der Basisversion verbindet sie alle Funktionen eines intelligenten Zuhauses und macht sie bedienbar. Sie vernetzt zum Beispiel Rollläden, Heizung sowie Beleuchtung miteinander. In voreinstellbaren Szenarien – sogenannten Domogrammen – passen die Bewohner das smarte Prozedere dann auf die individuellen Wünsche an. Es kann etwa programmiert werden, dass pünktlich zum gemütlichen Tagesausklang eine angenehme Lichtatmosphäre inklusive musikalischer Untermalung für Stimmung sorgt.

Doch domovea setzt nicht nur in Sachen Komfort Maßstäbe, sondern sorgt auch für ein Plus an Sicherheit: Denn in der Erweiterung domovea expert ist dafür u. a. die Elcom Türkommunikation integriert. Damit haben die Bewohner immer und überall – egal ob daheim oder unterwegs – den Überblick, wer zu Hause vor der Tür steht, können über die Sprechfunktion kommunizieren und per Fingerwisch die Tür öffnen. Zudem ist es möglich, bis zu 50 IP-Kameras zu integrieren. Ob nun im Garten, im Wohnzimmer oder in der Einfahrt zur Garage: Der Nutzer kann sich einen umfassenden Überblick verschaffen. Zusätzlicher Vorteil: Die Visualisierung der App ist selbsterklärend, benutzerfreundlich und individuell konfigurierbar. Smarter geht’s kaum! Weitere Informationen dazu gibt es unter www.das-intelligente-zuhause.de/domovea.

Bild: Die Bewohner können über domovea expert individuelle Szenarien einstellen, die bestens auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Fotocredits: epr/Hager Vertriebsgesellschaft

Quelle: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

