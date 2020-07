Warsteiner macht Deutschland zum Fußball-Europameister

Trip nach London: Mit Warsteiners Schaumreisen zum fiktiven Finale

brilon-totallokal: Virtuelle Reise ins Stadion: Das neue Online-Format Warsteiners Schaumreisen nimmt Zuhörer mit nach London direkt ins Wembley-Stadion zum erdachten Finale der Fußball-EM. In der zehnminütigen Folge erleben Fußballfans ein Spiel der Extraklasse und sind live dabei, wenn es zur Sensation kommt und Deutschland sich gegen Italien durchsetzt. Das Video ist jetzt auf YouTube, Facebook und Instagram TV online.

Die Fußball-Europameisterschaft (EM) ist alle vier Jahre im Sommer ein sportlicher Höhepunkt und findet im Wechsel mit der Weltmeisterschaft statt. In diesem Jahr kann die EM leider nicht stattfinden. 1972, 1980, 1996: Dreimal hat das deutsche Team den Titel bereits geholt. Und 2020? In der neuen Episode von Warsteiners Schaumreisen machen die Spieler das Quartett perfekt. Während im Video perlendes Bier zu sehen ist, entführt eine angenehme Stimme die Fußballbegeisterten ins Stadion. In der dritten Folge von Warsteiners Schaumreisen erleben Fans gedanklich ein spannendes Finale – Deutschland gegen Italien: In dem Online-Format macht Warsteiner die deutsche Mannschaft zum Europameister. Die Episode erscheint jetzt auf YouTube, Facebook und Instagram TV.

„Ohne die EM fehlt in diesem Sommer etwas. Deswegen laden wir alle Fußballfans auf eine Reise ‚ins Bier und Jetzt‘ nach London ein, wo das Finale in diesem Jahr eigentlich stattfinden sollte“, erklärt Ulf Scholta, Head of Media & Digital der Warsteiner Gruppe. „In unserer Schaumreise können sie ein spannendes Match miterleben – und hören, wie Deutschland mit Warsteiner zum vierten Mal Europameister wird. Wir hoffen natürlich, dass bei der EM im nächsten Jahr unsere Schaumreise wahr wird!“.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

