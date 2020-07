Ferienprogramm im Sauerland-Museum zur Sonderausstellung „Das Paradies vor der Haustür“

Unter dem Motto “Ich packe meinen Koffer und nehme mit …” begeben sich Kinder zwischen sieben und elf Jahren mit einem alten Koffer in der Hand auf eine Zeitreise durch die Ausstellung “Das Paradies vor der Haustür” im Sauerland-Museum.

In dem Koffer befinden sich Gegenstände, die Hinweise auf Themen in der Ausstellung geben. Das kann eine Badekappe sein, ein altes Foto oder ein kleines Bauernhoftier. Gemeinsam mit einem Museumspädagogen reisen die Teilnehmer durch 100 Jahre Urlaubsgeschichte und erfahren unter anderem, wie die Großeltern früher Urlaub gemacht haben und was man in den Ferien im Sauerland heute erleben kann. Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch gestalten die Kinder selbst etwas Kreatives zum Thema "Ferien im Sauerland".

Der letzte Termin in den Sommerferien findet am Dienstag, 4. August, statt. Das Programm dauert von 9:30 bis 12 Uhr, inklusive einer kleinen Frühstückspause. Die Kinder können dafür kleine Speisen und Getränke mitbringen. Die Teilnahme kostet sechs Euro, inklusive Eintritt und Bastelmaterial. Da das Programm auf jeweils zehn Kinder begrenzt ist, ist eine vorherige verbindliche Anmeldung unter Tel. 02931/94-4444 erforderlich.

