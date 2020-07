Fortbildungsangebot des KreisSportBund HSK

Draußen Spielen & Draußen Lernen

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. startet ein zweiteiliges Fortbildungsprogramm für Erzieher*innen mit dem Titel Draußen Spielen & Draußen Lernen. Diese besondere Fortbildung findet outdoor statt und widmet sich der aktuellen Corona-Problematik, indem Inhalt und Methodik von kontaktlosen Bewegungsspielen für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren thematisiert werden.

Die Fortbildung stellt vielfältige Möglichkeiten dar, um anhand von typischen Situationen aus dem Kindergarten-oder dem Schulalltag eine Umsetzung von kontaktfreien Bewegungsspielen zu realisieren. Im Mittelpunkt steht zudem die Vermittlung des kreativen Spiels und des Sozialen Lernens.

Zu dieser Fortbildung sind kurzfristig noch freie Plätze verfügbar. Der Kurs richtet sich speziell an Erzieher*innen und Grundschullehrer*innen sowie an alle Interessierten und dient zur Verlängerung der Übungsleiter- Lizenzen B und C mit 8 Lerneinheiten.

Anmeldungen können online unter www.hochsauerlandsport.de vorgenommen werden. Der Kurs findet in Olsberg statt:

08.2020_14:00-17:00 Uhr

09.2020_14:00-17:00 Uhr

Nähere Informationen erhalten sie zudem beim KreisSportBund Hochsauerland e.V. unter:

