Warsteiner Brauerei übergibt Waldwirtschaft an Bilsteintal e. V.

Verein wird Erbbauberechtigter der Warsteiner Waldwirtschaft und ermöglicht Wald-Kita

brilon-totallokal: Bilsteintal e. V. führt Warsteiner Waldwirtschaft fort: Die Warsteiner Waldwirtschaft im Bilsteintal geht am 1. August an den Bilsteintal e. V. über. Gleichzeitig eröffnet der Verein forum jugendarbeit im Bilsteintal in Zusammenarbeit mit der Stadt Warstein einen Waldkindergarten im ehemaligen Kiosk der Waldwirtschaft. Die Kita, die Bilsteinhöhle, der Wildpark und die Gastronomie bilden damit zukünftig ein zusammenhängendes Grundstück. Seit Ende Juni ist außerdem der neue Bogenparcours Bilsteintal geöffnet.

Ab dem 1. August ist Bilsteintal e. V. Erbbauberechtigter der Warsteiner Waldwirtschaft. Damit übergibt die Warsteiner Brauerei das Areal der Gastronomie für die nächsten 99 Jahre in die Verantwortung des Bilsteintal e.V. „Dieser Vertrag über das Gastronomiegelände gibt uns langfristig Planungssicherheit und, ganz wichtig, auch Gestaltungsfreiheit“, so der Vorsitzende der Bilsteintaler, Bernd Belecke.

Der Bilsteintal e. V. setzt sich für die Weiterentwicklung im Bilsteintal ein und möchte dieses zu einem attraktiven Ziel für Bildung und Erholung im Naturpark Arnsberger Wald machen. Der Verein betreibt seit Herbst 2011 die Tropfsteinhöhle und den Wildpark als Naturerlebnis Bilsteintal. Dazu hat die Stadt Warstein das Gelände und die Einrichtungen Höhle, Wildpark und das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge unbefristet an den Verein verpachtet. Mittlerweile gelang es den Bilsteintalern, die Warsteiner Waldwirtschaft als gastronomisches Angebot sowohl für die Gäste des Bilsteintals, als auch für Feste und Feiern sowie Versammlungen unterschiedlichster Art zu etablieren. Angrenzend an die Waldwirtschaft stellte der Verein rechtzeitig zum diesjährigen Saisonbeginn einen Spielplatz fertig. Vor Kurzem ist der naturnahe Bogenparcours Bilsteintal als weitere Attraktion dazu gekommen. Durch den Bogenschießparcours wird das Freizeitangebot im Warsteiner Stadtgebiet erweitert.

Neben der Gastronomie und den touristischen Attraktionen gibt es im Bilsteintal bald eine Kindertageseinrichtung der ganz besonderen Art: Aktuell wird der ehemalige Kiosk als Räumlichkeit der Waldkindergartengruppe hergerichtet. Am 1. August öffnet die naturnahe Wald-Kita in Zusammenarbeit mit der Stadt Warstein in Trägerschaft des Vereins forum jugendarbeit im Bilsteintal.