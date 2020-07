Auszubildende überzeugen mit guten Prüfungsleistungen

Oventrop gratuliert den erfolgreichen Absolventen

brilon-totallokal: Sechs Auszubildende der Fa. Oventrop haben ihre Abschlussprüfung mit überzeugenden Leistungen bestanden.

Vor der IHK Arnsberg schlossen Florian Hesse (Werkzeugmechaniker) und Christian Kloke (Verfahrensmechaniker) ihre Ausbildung ab.

Kristin Blüggel und Sebastian Körner dürfen sich fortan Industriekaufleute nennen.

Außerdem absolvierten Angelina Betten und Kathrin Hillebrandt erfolgreich ihre Prüfung zu Kauffrauen für Büromanagement.

Oventrop gratuliert den erfolgreichen Absolventen zu den guten Prüfungsleistungen.

Die Ausbildung von jungen Leuten hat für Oventrop einen hohen Stellenwert. Jedes Jahr bildet das Unternehmen Auszubildende in den verschiedenen kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen an den Standorten Brilon und Olsberg aus. Auch eine Kombination aus Beruf und Studium in Form dualer und kooperativer Studiengänge in verschiedenen Fachrichtungen ist möglich.

Zusätzlich wurde zum Ausbildungsjahr 2020 das bestehende Angebot im gewerblich-technischen Bereich erweitert. Erstmals bietet Oventrop hier die Ausbildungsberufe Produktionstechnologie und Mechatronik an. Aktuell beschäftigt das Unternehmen ca. 1.000 Mitarbeiter, darunter 70 Auszubildende. Die hohe Ausbildungsquote wird auch zukünftig angestrebt.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei Oventrop finden interessierte Schulabsolventen unter karriere.oventrop.com

Quelle: Stephanie Betten – Oventrop GmbH & Co. KG

