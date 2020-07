Programmauszug der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg erscheint

Ausschnitt aus dem Gesamt-programm für Herbst 2020

brilon-totallokal: 2020 ist alles etwas anders: Statt dem klassischen Programmheft veröffentlicht die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg in diesem Jahr nur einen Programmauszug des Herbstprogrammes in Broschürenform. Die Entscheidung wurde vom Team der VHS bewusst getroffen, um weiterhin möglichst dynamisch und flexibel agieren zu können. Die aktuelle Situation führte in diesem Jahr zu erschwerten Planungsbedingungen. „Umso mehr freut es uns, dass wir unseren Teilnehmenden trotzdem wieder unser gewohnt breites Spektrum an Kursen und Veranstaltungen anbieten können“, so Friederike Gretsch, die bei der VHS mit für die Programmplanung verantwortlich ist. Das Herbstprogramm 2020 enthält eine bunte Mischung aus bekannten und bewährten Kursen sowie neuen Veranstaltungsideen.

Die Broschüre zum Herbstsemester 2020 der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg wird ab dem 5. August in den gewohnten Stellen wie Banken, Supermärkten und natürlich den drei Geschäftsstellen ausgelegt. Zusätzlich sind alle Kurse ab dem 31. Juli auch auf der Homepage der VHS zu finden und können bereits gebucht werden.

Neu im Programm

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele neue Angebote aus allen Bereichen: Ob neue Yogakurse in Marsberg, Kampfkunst für Jederman(n) in Olsberg oder zahlreiche Fotografiekurse in Brilon: Für nahezu jeden Geschmack ist im Programm etwas dabei. Kinder können bei der VHS turnen und tanzen, Jugendliche mixen und scratchen mit DJ Blacksmith. Erwachsene lernen eine neue Sprache oder den richtigen Umgang mit Social Media. Zahlreiche Kurse bietet die VHS auch speziell für Senioren an, z. B. Hockergymnastik, „Koch- und Klönkurse“ oder Computerkurse. Wer das Programm der VHS BMO in den letzten Monaten aktiv verfolgt hat, weiß, dass bereits viele Online-Kurse ab April bis heute für die Teilnehmenden angeboten wurden. An diesem Format wird die VHS auch ab September weiter festhalten. Ob Kurse zur Finanzplanung, ein Norwegisch-Kurs für Anfänger, Online-Weinverkostungen oder Kurse zur berufsbezogenen Weiterbildung: Viele neue Online-Formate können weiterhin von zuhause aus besucht werden.

Tagesfahrten und Studienreisen

Aufgrund der aktuellen Situation sind in der aktuellen Broschüre der VHS keine Studienreisen oder Tagesfahrten vertreten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es in diesem Bereich keine Planungen gibt: „Wir müssen in diesem Jahr sehr viel kurzfristiger in die Planung der einzelnen Fahrten gehen als sonst“, verrät Anika Schnieders, ebenfalls Planungsverantwortliche bei der VHS. „Im Hintergrund planen wir jedoch weiterhin Studienreisen und Tagesfahrten und werden unsere Reiseteilnehmenden hierüber individuell informieren.“

Anmeldungen zu den Kursen und Veranstaltungen sind ab sofort persönlich in den Geschäftsstellen, telefonisch unter 02961-6416 (Brilon), 02992-1280 (Marsberg), 02962-3080 (Olsberg) oder online unter www.vhs-bmo.de möglich. Das neue Semester startet am Montag, dem 14. September. Sprachkurse beginnen eine Woche später ab Montag, dem 21. September.

Bild: Freuen sich über das neue Programm: Die VHS-Mitarbeitenden Charly Dekrmnjian, Anika Schnieders und Christine Ollech (v.l.n.r).

Bildquelle: VHS BMO

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon