Rathaus per Telefon nochmals eingeschränkt erreichbar

Weiteren Arbeiten an der Telefonanlage stören nochmal die Erreichbarkeit

brilon-totallokal: Olsberg: Aufgrund von weiteren Arbeiten an der Telefonanlage ist das Olsberger Rathaus am Montag, 3. August, in der Zeit von 8.30 bis voraussichtlich 13 Uhr über die reguläre Telefon-Nummer (02962) 982-0 und die Durchwahlen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur eingeschränkt erreichbar. Für Notfälle steht die Mobilfunknummer 0160 / 972 693 22 zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Quelle: Jörg Fröhling – Stadt Olsberg

