Ständchen des Blasorchesters Brilon an Seniorenheimen 

Das Blasorchester Brilon e.V. hat den Probenbetrieb in diesen außergewöhnlichen Zeiten unter besonderen Bedingungen wieder aufnehmen können. Mit Unterstützung der St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 konnten die Musikerinnen und Musiker in der Briloner Schützenhalle proben und freuen sich ihrem Hobby wieder aktiv nachgehen zu können. In der Schützenhalle konnten und können die aktuell geltenden Abstands-, Hygiene- und Infektionsschutzregeln im Bezug auf Corona problemlos eingehalten werden. Und geprobt wurde u.a. für die bevorstehenden Ständchen.

Denn an den letzten beiden Sonntagen im Juli spielte das Briloner Blasorchester den Bewohnern der caritativen Einrichtungen und Wohnhäuser an der Scharfenberger Straße und am Mühlenweg, vor dem Seniorenzentrum St. Engelbert im Hohlweg, der Seniorenresidenz Am Schönschede, des Christophorushauses in Gudenhagen und den Kurgästen des Kursanatoriums Hochsauerland, dem Haus der Kriegsblinden an der Pulvermühle ein musikalisches Ständchen. Es hat großen Spaß gemacht, unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Schutzregeln, den Menschen vor Ort eine Freude zu bereiten.

Quelle: BOB e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon