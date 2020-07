Vorfreude auf das Willingen Open Air 2021

Premiere wäre an diesem Wochenende gewesen

brilon-totallokal: WILLINGEN. Am kommenden Wochenende hätte das Willingen Open Air mit großartigen nationalen Topacts seine Premiere gefeiert. Den Auftakt hätten Deutschlands erfolgreichste Popsängerin Sarah Connor und Fernseh- und Radioliebling Max Giesinger machen sollen.

Auf Grund der aktuellen Situation wurde die Veranstaltung mit beiden Künstlern auf den 07.August 2021 verschoben. „Wir finden es natürlich unfassbar schade, dass das Willingen Open Air dieses Jahr pausieren muss, freuen uns aber umso mehr auf das nächste Jahr, mit festen Größen der deutschen Musikszene“, versprechen die Veranstalter. Die Tickets, die für dieses Jahr gekauft wurden behalten übrigens ihre Gültigkeit und können im nächsten Jahr eingesetzt werden.

Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor „HERZ KRAFT WERKE“ knüpft nahtlos an die Erfolge ihres mit 5-fach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks „HERZ KRAFT WERKE“, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie u.a. auch in Studios nach Nashville, Tennessee und London geführt hat. „HERZ KRAFT WERKE“ setzt die unglaubliche Erfolgsgeschichte ihres ersten deutschsprachigen Albums „Muttersprache“ fort: und stieg von 0 direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und wurde bereits nach 90 Tagen mit einem Platin-Award ausgezeichnet. Auch die Singleauskopplung „Vincent“ erreichte als einziger deutschsprachiger Pop-Song 2019 Goldstatus. Ein Hit, den sie bei ihrer Sommer Open-Air Tour 2021 den Fans auch am Willinger Ettelsberg präsentieren wird.

Max Giesinger ist der zweite nationale Top Act in Willingen und zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern und zeigt durch seinen unermüdlichen Antrieb, wie sehr er liebt, was er tut. Nach wie vor ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen. Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah. Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden und versichert uns: die Reise geht jetzt erst richtig los. „Wir freuen uns, Max Giesinger mit seiner Die Reise Tour im kommenden Jahr in Willingen zu präsentieren.“

