Gesundes Einkaufen direkt nebenan

Naturpark Sauerland Rothaargebirge präsentiert ersten regionalen Einkaufsführer

brilon-totallokal: Regionale Produkte liegen schon seit längerer Zeit im Trend. Das gilt noch stärker im Jahr 2020, in dem sich das Leben für alle einschneidend verändert hat. Wo zuvor vielfach Glo-balisierung im Fokus stand, ist man plötzlich auf Regionalität geradezu angewiesen. Was zählt, sind dabei Aspekte wie Nähe, Kontakt und Gemeinschaft. Das hat auch Auswirkun-gen auf die Konsumgewohnheiten. Passend dazu bringt nun der Naturpark Sauerland Rothaargebirge gemeinsam mit dem Sauerland-Tourismus, dem Touristikverband Sieger-land-Wittgenstein, der Südwestfalen Agentur sowie den acht LEADER-Regionen im Natur-parkgebiet seinen ersten regionalen Einkaufsführer heraus.

Zum Naturpark Sauerland Rothaargebirge zählen weite Teile des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und des Kreis Siegen-Wittgenstein sowie der gesamte Kreis Olpe. Mit einer Fläche von knapp 3.800 km² ist er der größte Naturpark in Nordrhein-Westfalen. Die im neuen Einkaufsführer vorgestellten Hofläden, Händler, Erzeuger und Landwirte kommen aus genau dieser Region. Ihre Produkte, angefangen bei Destillaten und Likören, Eiern und Geflügel, Fleisch, Honig, Gemüse und Obst, bis hin zu Käse und Milchprodukten, gelangen ohne lange Umwege zum Käufer und bilden damit die Basis für einen nachhal-tigeren Einkauf.

„Das Konzept ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern macht es auch einfacher, hoch-wertige Produkte direkt vor Ort zu kaufen.“, erklärt Bernd Fuhrmann, Vorsitzender des Naturparks. „Gemeinsam unterstützen wir damit die Erzeuger in der Region, die uns allen einen Mehrwert liefern. Wer regional kauft, braucht keine langen Transportwege und un-terstützt eine nachhaltige Produktion. Damit leistet jeder einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Mit unserem Einkaufsführer machen wir die Er-zeuger in der Region sichtbarer und tragen dazu bei, Wertschöpfung in der Region zu halten. Das ist eine der Kernaufgaben des Naturparks“, so Fuhrmann. Weiterer Vorteil: So werden zudem noch Menschen aus der Region gefördert, die persönlich alles dafür ge-ben, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und dabei sowohl ökologisch als auch fair zu handeln.

Knapp 50 lokale Anbieter haben sich an der ersten Auflage der schönen wie praktischen Broschüre beteiligt und werden mit ihren Geschäften und Produkten präsentiert. Eine La-gekarte erleichtert den Überblick und die Einkaufsplanung der hoffentlich vielen Kunden.

Der Einkaufsführer „Einkaufen direkt nebenan“ ist ab sofort kostenlos bei den teilneh-menden Hofläden und regionalen Produzenten, den Naturpark-Infozentren und vielen Tourist-Informationen erhältlich.

Weitere Informationen sowie die digitale Version unter: www.naturpark-sauerland-rot-haargebirge.de.

Foto: Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge präsentiert gemeinsam mit den Leader-Regionen, dem Sauerland-Tourismus und dem Touristikverband Siegen-Wittgenstein seinen ersten regionalen Einkaufsführer auf dem Sonnenhof in Wingeshausen (Copyright: Naturpark Sauerland Rothaargebirge/Christina Er-mert)

Quelle: Mona Mause – Naturpark Sauerland Rothaargebirge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon