Michael und Martina am Gut Almerfeld

Am 2. August erwartet Besucher am „Gut Almerfeld“ ab 16 Uhr handgemachte Musik mit Michael und Martina.

brilon-totallokal: Kein großes Getöse sondern akustische Gitarren, Mundharmonika und mehrstimmiger Gesang. Beide sind Anhänger der analogen Musik, d.h. jeder Ton wird auf der Bühne live produziert, ohne technische Unterstützung durch Loopstation, Festplatte o.ä.. Damit haben sie sich in den letzten Jahren ,auch über das Sauerland hinaus, einen Namen gemacht.

Das Repertoire aus “Alltime Favourites”, (z.B. CCR, Simon & Garfunkel, Beatles etc.,Country & Western), sowie deutschem Liedgut(z.B. Reinhard Mey, Westernhagen, Hannes Wader,Udo Jürgens,u.a.) , ergänzt durch Lieder in Französisch und Spanisch, erklingt in unvergleichlicher Atmosphäre auf dem weitläufigen Gutshof auf dem sich die Tische des Ateliercafés in vorgeschrie-benem Abstand verteilen.

Vor ,während und nach dem Konzert gibt es Gelegenheit, die ausgestellten Kunstwerke von Lutz Bernsau zu betrachten.

Quelle: Michael Rosenkranz

