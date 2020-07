POL-HSK: Einbrüche im HSK

Wohnungseinbruch an der Bundesstrasse in Marsberg

brilon-totallokal: In der Bundesstraße wurde am Mittwoch zwischen 13.00 und 22.00 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchwühlten im Anschluss die Räume. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

