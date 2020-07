POL-HSK: Lkw gesucht

Handlauf am Kreisverkehr Gartenstraße/Hoppecker Straße wieder kaputt – Polizei sucht mögliche Zeugen

brilon-totallokal: Am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr beschädigte ein Lkw mit einem blauen Schiffscontainer einen Handlauf eines Fußgängerwegs am Kreisverkehr Gartenstraße/Hoppecker Straße. Der Lkw hielt nicht an und fuhr davon. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

