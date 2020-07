Große Freude bei fünf Familien und dem Bürgerwaldverein nach der Preisverleihung der Sparkassen-Rallye am Briloner Kyrilltor – Die Sparkasse Hochsauerland spendet 1.000 Euro

brilon-totallokal: Zahlreiche Familien und Wanderer haben an der Familienrallye der Sparkasse Hochsauerland vom 6. bis 12. Juli teilgenommen. Trotz des durchwachsenen Wetters haben sie alle Stationen durchlaufen, haben musiziert und gesungen, waren kreativ, haben Bodenbilder gelegt, einen Webrahmen mit Naturmaterialien gefüllt und von allem eine Vielzahl von Fotos gemacht, die den Briloner Bürgerwald in all seinen Facetten zeigt. Die vielen Einsendungen haben gezeigt, wieviel Spaß und Freude die Kinder mit ihren Familien bei der Rallye hatten.

Schließlich musste das Los entscheiden, an wen die fünf Preise übergeben werden.

Bei tollem Wetter trafen sich die Familien, der Kindergarten Gudenhagen, die Waldpädagogin Susanne Kunst und Vertreter des Bürgerwaldvereins und der Sparkasse Hochsauerland am Briloner Kyrilltor zur Preisübergabe.

Bevor sich die Familien über Nistkästen, Spiele, Kuscheltiere und Eintrittskarten zum Adventure Golf freuen konnten, ließ Anne Nübold von der Sparkasse Hochsauerland die Rallye noch einmal Revue passieren und bedankte sich schließlich bei der Waldpädagogin Susanne Kunst und der Familie Mause für die großartige Unterstützung bei den Vorbereitungen und der Durchführung der Rallye. Ohne sie wäre dieses Event so nicht möglich gewesen.

Susanne Kunst hatte zusätzlich während der Woche verschiedene Kindergartengruppen durch den Wald geführt, die vor allem Spaß am Musizieren mit Klanghölzern, Singen und Legen von Bodenbildern hatten.

Über einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro konnte sich der Bürgerwaldverein freuen. Von diesem Geld sollen gemeinsam mit den Gewinner-Familien im Herbst weitere Bäume im Bürgerwald gepflanzt werden.

Als Erinnerung bleibt der Webrahmen, der immer wieder von Wanderern und Spaziergängern neu befüllt werden kann. Außerdem wird eine Collage von vielen eingesendeten Bildern an diese besondere Woche erinnern.

Bildunterschrift: Gewinnerfamilien mit Anne Nübold (Sparkasse Hochsauerland), Waldpädagogin Susanne Kunst, Familie Mause (Bürgerwaldverein) und Lothar Gelhart (Sparkasse Hochsauerland und Bürgewraldverein)

Foto: Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Anne Nübold – Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon