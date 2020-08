Dachstuhlbrand in der Engelbertstraße in Brilon

Die Feuerwehr Brilon hat am Donnerstagabend (30.07.2020) einen Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus an der Engelbertstraße gelöscht.

brilon-totallokal: Dort war gegen 17.30 Uhr der Dachstuhl eines Zweifamilienreihenhaues in Brand geraten. Insgesamt befinden sich vier Wohneinheiten in den Doppelhaushälften. Alle Bewohner beider Haushälften hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand im Innern unter Einsatz von schwerem Atemschutz. Daneben wurde das Feuer von außen über die Drehleiter gelöscht. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl der zweiten Haushälfte verhindert werden. Die Haushälfte wurde jedoch auch beschädigt sowie durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht.

Der Löschzug Brilon war mit 41 Einsatzkräfte rund drei Stunden vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Haushälfte sind zunächst nicht bewohnbar. Alle Bewohner konnten privat eine Ersatzunterkunft finden. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon