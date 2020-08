Erlebnisreiches Ferienprogramm für Mitarbeiterkinder

„Warsteiner Adventure Camp“ feiert zehnjähriges Jubiläum

brilon-totallokal: Ferienspaß für Mitarbeiterkinder der Warsteiner Brauerei: Am 27. Juli startete wieder das „Warsteiner Adventure Camp“. Die 25 teilnehmenden Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren erleben aufregende Tage mit spannenden Abenteuern und Spielen. Die meisten Aktivitäten werden in kleineren Gruppen, einzelne zusammen mit allen Teilnehmern unternommen. Das Camp findet in Kooperation mit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) statt und endet am 1. August.

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, bietet die familiengeführte Brauerei den Kindern ihrer Mitarbeiter wieder eine abwechslungsreiche Ferienzeit an. Vom 27. Juli bis 1. August findet das „Warsteiner Adventure Camp“ zum zehnten Mal im Diözesanzentrum Eulenspiegel in Rüthen statt. Die 25 Kinder erleben eine Woche voller Spaß und Abenteuer. Weil die Altersspanne durch die größere Teilnehmeranzahl höher ist als in den letzten Jahren, werden zwei feste Gruppen gebildet. Die Vier- bis Dreizehnjährigen starten jeden Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. Danach geht es in den Gruppen mit spannenden Unternehmungen weiter. Neben gemeinsamen Spielen finden Ausflüge zum Schwimmbad und in den Wildwald statt. Die Kinder basteln zudem Instrumente, fahren Kanu und suchen Schätze. Mittags und abends gibt es für alle ein gemeinsames Essen, die einzelnen Tage werden dann im Rahmen einer Abschlussrunde beendet.

„Wir freuen uns, dass das Warsteiner Adventure Camp wieder stattfindet und wir den Kindern in diesem bislang wenig abwechslungsreichen Jahr ein Erlebnis voller Spiel und Spaß anbieten können – selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Mit der Ferienbetreuung machen wir den Eltern jedes Jahr eine Freude und die Kinder erleben ein schönes Programm. Wir bedanken uns herzlich bei der DPSG, ohne die es das Camp nicht gäbe und bei den Betreuern, die sich toll um die Kleinen kümmern“, sagt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei.

Anmerkung: Die Kinder sind während des Camps in zwei feste Bezugsgruppen eingeteilt. Natürlich werden alle geltenden Bestimmungen im Feriencamp eingehalten.