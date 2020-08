Geniales Foto im Kasten? Dann an die Wand damit!

Neueste Kameratechnik ermöglicht gestochen scharfe Fotos – und Digitaldruck bannt die Lieblingsmotive in Top-Qualität auf Tapete

brilon-totallokal: HDR-Technik, Deep Fusion, Ultraweitwinkel, Bewegungs- und Tiefenschärfe… alles böhmische Dörfer? Längst nicht mehr: Heutzutage ermöglicht computergestützte Technologie passionierten Hobby-Fotografen die Aufnahme fantastischer Bilder – schnell und überall mit hochwertigen digitalen Kameras sowie modernen Smartphones. Gepaart mit feinem Gespür für gute Motive und einigen Kniffen in puncto Bildbearbeitung erzielen sie brillante Ergebnisse, die sich hinter denen der Profis wahrlich nicht verstecken müssen. Im Gegenteil: Mit wenigen Klicks sind die Bilder im Netz, werden geteilt und gelikt. Neben der digitalen Anerkennung möchten viele ihre Werke aber auch ins persönliche Umfeld integrieren, z. B. auf Poster, Leinwand oder Fototapete. Aber werden v. a. letztere der hohen Qualität der Motive wirklich gerecht?

Definitiv! So bringt etwa Erfurt-JuicyWalls jede Wunschaufnahme in gestochen scharfer Auflösung an die Wand. Der atemberaubende Sonnenuntergang am Meer? Die fesselnde Perspektive vom Skyscraper? Oder das ultralebendige Tierportrait? Die Digitaldruck-Experten fertigen die Shooting-Schätzchen „on demand“ und somit hochindividuell an, wobei moderne Digitaldruckverfahren dafür sorgen, dass am Ende wirklich jedes Pixel voll überzeugt. Was die privaten Foto-Fans tun müssen? Einfach das persönliche Top-Bild hochladen, mithilfe des Online-Konfigurators an die Wandmaße anpassen und Feinheiten wie Ausschnitt, Spiegelung oder Drehung festlegen.

Der virtuelle Showroom gibt einen ersten Eindruck, wie die Aufnahme an der Wand aussehen kann. Im nächsten Schritt gilt es, sich für eine der sechs Vliestapeten von Erfurt & Sohn zu entscheiden. Ob glatt oder gewebt, ob feinsandig, putz- oder sisalähnlich – je nach Oberfläche kann die Tapete die dreidimensionale, plastische Wirkung von Motiven gekonnt untermauern. Was man bei jedem der Vliese bekommt: einen strapazierfähigen, dimensionsstabilen Wandbelag. Was man coolerweise nicht bekommt: bedenkliche Inhaltsstoffe wie PVC, Weichmacher oder Lösungsmittel. Wer sich nicht sicher ist, welche Struktur am besten passt, den berät das JuicyWalls-Team gern. Dank werkseitiger Nummerierung der Bahnen können die Fototapeten ganz leicht selber angebracht werden. Vom Klick zur Tapete? Geht über www.juicwalls.com – und gibt’s auf Wunsch auch beim Maler vor Ort.

Big City Life: Mit Erfurt-JuicyWalls ist es kein Problem, sich den Flair des letzten Städtetrips ins Zimmer zu holen.

Foto: epr/Erfurt-JuicyWalls

Quelle: Erfurt-JuicyWalls GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon