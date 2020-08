Prägt und stärkt: Familienurlaub auf dem Bauernhof

Erholung, Action und unvergessliche Erlebnisse

brilon-totallokal: Terminpläne, To-do-Listen, optimales Zeitmanagement: Sowohl beruflich als auch privat sind die meisten Menschen heutzutage durchgetaktet. Das gilt besonders für Familien, die immer häufiger vor der Herausforderung stehen, Kind, Kegel und berufliche Träume unter einen Hut zu bekommen. Umso wichtiger ist es, im Urlaub mal einen Gang herunterzuschalten, aus diesen engen Bahnen auszubrechen und sich einfach ganz auf seine Liebsten zu konzentrieren. Der ideale Ort dafür: ein Bauernhof.

Wer sichergehen möchte, dass die lang ersehnte Auszeit wirklich ein Erfolg wird, sollte sich einen kompetenten Partner suchen. Das Internetportal www.urlaub-bauernhof.de präsentiert rund 400 Höfe in allen Ferienregionen Baden-Württembergs, etwa am Bodensee, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb. Dabei reicht das vielfältige Angebot von klassischen Bauernhöfen über Reiter- und Winzerhöfe bis zu Bio-, Obst- und Landurlaubshöfen. Je nach Bedarf können Ferienwohnungen, -häuser, -zimmer oder Appartements gebucht werden – und auch ein Plätzchen für mitreisende Großeltern findet sich immer. Viele der Höfe verfügen über aktive Landwirtschaft oder Tierhaltung. Die Feriengäste können beim Melken helfen oder sich aufs Pferd schwingen und ausreiten, Hühner und Schweine füttern, mit der Hauskatze oder dem Hofhund kuscheln. Zudem gibt es ein großes Freizeitangebot für Kinder.

Gerade für die Kleinen ist ein Urlaub auf dem Bauernhof ein unvergessliches Erlebnis: Sie streunen den ganzen Tag draußen umher, helfen dem Bauern im Stall beim Ausmisten, errichten Baumhäuser und Staudämme, spielen im Matsch. Die kleinen Entdecker entfachen Lagerfeuer, tollen in der Spielscheune oder vergnügen sich im Streichelzoo – die Chance, so wild und frei zu sein, bietet sich im Alltag selten. Ganz nebenbei sammeln die Kinder wichtige Erfahrungen und bekommen ein anderes Verhältnis zu den Produkten, die sie täglich konsumieren. Aber auch die Großen kommen auf ihre Kosten. Je nach Lust und Laune können sie sich aktiv am Hofleben beteiligen – Trauben pressen, Brot backen, auf die Leiter steigen und Kirschen pflücken – oder entspannt in der Hängematte liegen und ein Buch lesen. Alles ganz frei und ungezwungen: mal unternimmt die Familie etwas gemeinsam, mal ziehen die Kinder alleine los. Mehr unter www.urlaub-bauernhof.de und www.reiseplaza.de.

